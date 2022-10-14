全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 國際 16:12 2022/10/14 分享： 分享： 今年可謂本世紀以來最動盪的一年，全球地緣政治局勢急劇惡化、環球經濟陷入衰退危機、不少名人驟然隕歿，氣候變化及新冠疫情等問題，未來安穩難以預料。西方近日一本預言書再次引起熱議，主因是其成功預言今年的多項大事。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna 2022/10/13 【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna 英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加 今日 英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加 倫敦亞裔女被英友人斬首分屍 出於一原因狠下毒手 今日 倫敦亞裔女被英友人斬首分屍 出於一原因狠下毒手 曼聯班主傳叫價871億賣盤 嚇退英國首富 今日 曼聯班主傳叫價871億賣盤 嚇退英國首富 烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖） 2022/10/13 烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖） 你可能感興趣 【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna 18:05 2022/10/13 【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna 英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加 今日 09:05 英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加 倫敦亞裔女被英友人斬首分屍 出於一原因狠下毒手 今日 08:35 倫敦亞裔女被英友人斬首分屍 出於一原因狠下毒手 最新專欄文章 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 2022/10/08 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 2022/10/07 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 2022/10/01 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 2022/09/30 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 2022/09/24 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 網絡熱話 地緣政治 經濟衰退 社會矛盾 經濟 災難 氣候暖化 宗教 火星 歐洲