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全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰

國際 16:12 2022/10/14

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今年可謂本世紀以來最動盪的一年，全球地緣政治局勢急劇惡化、環球經濟陷入衰退危機、不少名人驟然隕歿，氣候變化及新冠疫情等問題，未來安穩難以預料。西方近日一本預言書再次引起熱議，主因是其成功預言今年的多項大事。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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