拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 國際 21:32 2022/10/13 分享： 分享： 隨著聯儲局持續大幅度加息，加上通脹高企已經維持一段不短時間，美國經濟面臨的壓力同樣大增，陷入衰退的風險愈來愈大。惟美國總統拜登（Joe Biden）繼續大派定心丸，指自己仍不預期美國將會出現衰退，就算真的出現，亦只會是一次「輕微衰退」（slight recession）。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英金融業持續收縮 減稅是出路 2022/10/12 英金融業持續收縮 減稅是出路 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 2022/10/11 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 QE遺禍不細 伯南克功過難說 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 美國能源充沛 較不懼沙特減產 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 你可能感興趣 英金融業持續收縮 減稅是出路 20:11 2022/10/12 英金融業持續收縮 減稅是出路 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 21:48 2022/10/11 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 QE遺禍不細 伯南克功過難說 21:54 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 最新專欄文章 國金札記 - 減稅吸人才 英振經濟出路？ 今日 減稅吸人才 英振經濟出路？ 英金融業持續收縮 減稅是出路 2022/10/12 英金融業持續收縮 減稅是出路 國金札記 - 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 2022/10/12 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定 2022/10/11 QE遺禍不細 伯南克功過難定 國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 2022/10/10 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 選舉 經濟 經濟衰退 拜登 美國民主黨 GDP 失業率 通脹 加息 美國