拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近

隨著聯儲局持續大幅度加息，加上通脹高企已經維持一段不短時間，美國經濟面臨的壓力同樣大增，陷入衰退的風險愈來愈大。惟美國總統拜登（Joe Biden）繼續大派定心丸，指自己仍不預期美國將會出現衰退，就算真的出現，亦只會是一次「輕微衰退」（slight recession）。

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