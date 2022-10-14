潤藥好抵買 估值平一半

港股繼續探底，連跌六日兼且出現六連陰走勢，不排除短期反彈，惟短期宜炒股不炒市，尤見醫藥股逆市上升，當中華潤醫藥（03320）今年明顯跑贏大市，作為強勢股必要留意，因為長期走勢營造大雙底，未來盈利會透過

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