潤藥好抵買 估值平一半 財金專欄 2022/10/14 分享： 分享： 港股繼續探底，連跌六日兼且出現六連陰走勢，不排除短期反彈，惟短期宜炒股不炒市，尤見醫藥股逆市上升，當中華潤醫藥（03320）今年明顯跑贏大市，作為強勢股必要留意，因為長期走勢營造大雙底，未來盈利會透過 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 2022/10/13 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 國電加快轉型 今年轉虧為盈 2022/10/13 國電加快轉型 今年轉虧為盈 中字股實力談 - 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 2022/10/12 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 中字股實力談 - 中遠海控和味 等收股息24厘 2022/10/12 中遠海控和味 等收股息24厘 中字股實力談 - 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 2022/10/11 【低處未算低】美滙債息齊升 恒指要穿160？（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家統計局 中國發改委 華潤醫藥（03320） 人民幣 板塊