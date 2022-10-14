港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 財金專欄 2022/10/14 分享： 分享： 特首李家超下周三首份施政報告出台，據知，報告將提出港府抗疫和復常的方向和框架，但料不會宣布推出「0+0」。港府昨日預告，下周四起將放寬多項社交距離措施，港府消息人士指，這類好消息，將陸續有來。 頻唱好0 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 2022/10/13 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 有政戲 - 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 2022/10/12 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 2022/10/11 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 2022/10/10 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 有政戲 - 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 2022/10/07 0+0短期難現 特首仍需「小心駕駛」？ 政治 香港 疫情 經濟 金融 酒店 限聚令 施政報告 李家超 金融機構