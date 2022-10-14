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港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0

財金專欄 2022/10/14

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特首李家超下周三首份施政報告出台，據知，報告將提出港府抗疫和復常的方向和框架，但料不會宣布推出「0+0」。港府昨日預告，下周四起將放寬多項社交距離措施，港府消息人士指，這類好消息，將陸續有來。

頻唱好0

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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