拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 財金專欄 2022/10/14 分享： 分享： 隨着聯儲局持續大幅度加息，加上通脹高企已經維持一段不短時間，美國經濟面臨的壓力同樣大增，陷入衰退的風險愈來愈大。惟美國總統拜登繼續大派定心丸，指自己仍不預期美國將會出現衰退，就算真的出現，亦只會是一次 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/13 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 國金札記 - 減稅吸人才 英振經濟出路？ 2022/10/13 減稅吸人才 英振經濟出路？ 英金融業持續收縮 減稅是出路 2022/10/12 英金融業持續收縮 減稅是出路 國金札記 - 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 2022/10/12 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定 2022/10/11 QE遺禍不細 伯南克功過難定 經濟 經濟衰退 美國 拜登 通脹 加息 GDP 選舉 失業率 奧巴馬