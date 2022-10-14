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拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近

財金專欄 2022/10/14

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隨着聯儲局持續大幅度加息，加上通脹高企已經維持一段不短時間，美國經濟面臨的壓力同樣大增，陷入衰退的風險愈來愈大。惟美國總統拜登繼續大派定心丸，指自己仍不預期美國將會出現衰退，就算真的出現，亦只會是一次

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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