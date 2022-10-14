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宏利投管：環球市場不容樂觀

財金專欄 2022/10/14

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在環球經濟增長轉差、通脹居高不下和投資氣氛負面的環境下，環球市場在過去季度消化央行加息立場漸趨強硬的消息，導致各資產類別波幅急升。

環球固定收益市場在季內出現大幅拋售，其中兩年期美國國庫債券孳息率急升至

...

撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理亞洲宏觀策略部主管

欄名 : 名家觀點

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