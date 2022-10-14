宏利投管：環球市場不容樂觀 財金專欄 2022/10/14 分享： 分享： 在環球經濟增長轉差、通脹居高不下和投資氣氛負面的環境下，環球市場在過去季度消化央行加息立場漸趨強硬的消息，導致各資產類別波幅急升。 環球固定收益市場在季內出現大幅拋售，其中兩年期美國國庫債券孳息率急升至 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理亞洲宏觀策略部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 2022/10/13 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 2022/10/12 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 2022/10/11 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 中金：中國9月PMI反映內需改善 2022/10/07 中金：中國9月PMI反映內需改善 DWS：中國股市前景漸改善 2022/10/06 DWS：中國股市前景漸改善 中國 經濟 美國 通脹 加息 貨幣政策 地緣政治 新興市場 宏觀分析 投資策略