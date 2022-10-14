美股為何即市玩「笨豬跳」? 財金專欄 02:30 2022/10/14 分享： 分享： 在「熱辣辣」的消費物價指數CPI又再勁升的背景下，美股晚上開市後卻大玩「笨豬跳」，道指先跌五百點後倒升逾五百點，標指和納指初時跌幅更大，後又跟隨道指反彈。下跌時主要由無盈利支持和負債較高的所謂成長股帶 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺! 2022/10/12 「盈利王」第三季續勁賺! 投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺? 2022/10/11 賣天然氣給歐洲誰大賺? 投資坐標 - 新一輪石油戰來龍去脈！ 2022/10/07 新一輪石油戰來龍去脈！ 投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 2022/10/05 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 投資坐標 - 「0+0」便可止咳嗎? 2022/10/04 「0+0」便可止咳嗎? 鷹美(國際)（02368） 港股 加息 技術分析 中遠海控（01919） 東方表行（00398） 北京控股（00392） 美股 通脹 CPI