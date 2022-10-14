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美股為何即市玩「笨豬跳」?

財金專欄 02:30 2022/10/14

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在「熱辣辣」的消費物價指數CPI又再勁升的背景下，美股晚上開市後卻大玩「笨豬跳」，道指先跌五百點後倒升逾五百點，標指和納指初時跌幅更大，後又跟隨道指反彈。下跌時主要由無盈利支持和負債較高的所謂成長股帶

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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