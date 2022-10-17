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為何輪商可大賣廣告 答案是莊家優勢

財金猛人追蹤 08:00 2022/10/17

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新春華人喜歡團拜，人多的時候更會賭兩手，如大小和魚蝦蟹，有本的人更願意打個莊來做，若果玩的時間夠長和人數夠多，贏的通常是莊家，背後的道理是什麼呢？

教授會把簡單事情複雜化，講了半天也令人摸不著頭腦；專家則是把複雜事情簡單化，用最顯淺的詞語把道理說清楚，令街市買菜的阿嬸也明白，筆者嘗試用最簡單的用語把投資說個明白。

    點擊圖片放大

世界上兩個最好賺的行業是賭場和保險公司，大部分人都曾經做過他們的顧客，即做過賭客落過注或買過保險。賭場是比錢買自己有運贏錢，而保險是買自己不要行衰運及不希望得到哪些賠償。

人就是那麼奇怪，如果筆者把賭場和保險兩字抹掉，他們其實是同一樣東西，玩的是機率遊戲和大數法則（Law of Large Number），兩者都是莊家，做莊家的在無限舖賭局中只有些微的優勢之下，在長時間的賭局中一定贏錢。舉一個實例，每賭一舖贏輸皆為一百元，莊家贏面是51%，並賭100萬局，莊家在上述的優勢和法則之下便會賺 5100 萬元：100 萬次 ×100元 ×51% = 5100 萬元。

莊家的贏面哪怎會有 1% 的優勢那麼少？在股票市場中，尤其是衍生工具如認股權證（俗稱窩輪）和牛熊證， 莊家的優勢在 10 至 30 個百分點以上，即6成至8成是莊家贏，只要莊家做風險管理，即賠率便會穩賺不賠。若果不是，窩輪商何來那麼多錢請新聞女主播當窩輪之花，買電視台、電台和報章雜誌落廣告，這些費用便是從市場參與者得來，即購他們產品的顧客得來。

這些顧客即買窩輪和牛熊證的人都有一個通病，就是以為自己是高手、高手高高手，是太極張三豐，懂得太極拳真傳可以四両撥千斤，刀仔鋸大樹，但事實上，筆者只見到大樹旁有一把把破碎的刀仔，大樹絲毫沒有受損，是大樹磨刀仔，刀仔被 KO，所以散戶要調整為莊家的思維才能變為贏家。

作者：香港財務專業協會主席邵志堯

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撰文 : 邵志堯 香港財務專業協會主席

欄名 : 邵看風雲

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