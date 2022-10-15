加息因素消化 港股反彈未完

港股昨日衝高回落，倒「V」走勢下，恒生指數17000點得而復失，國企指數差點打回原形，但目前距離美國加息還有半個月，中共二十大會期間又難有重大政策出台，加息和政策空窗期下，港股反彈應該未結束，但要留意

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