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加息因素消化 港股反彈未完

財金專欄 2022/10/15

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港股昨日衝高回落，倒「V」走勢下，恒生指數17000點得而復失，國企指數差點打回原形，但目前距離美國加息還有半個月，中共二十大會期間又難有重大政策出台，加息和政策空窗期下，港股反彈應該未結束，但要留意

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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加息 美國聯儲局 恒生指數 恒生中國企業指數 中國人民銀行 國債 FI二南方恒指（07500） 銀行

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