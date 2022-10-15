加息因素消化 港股反彈未完 財金專欄 2022/10/15 分享： 分享： 港股昨日衝高回落，倒「V」走勢下，恒生指數17000點得而復失，國企指數差點打回原形，但目前距離美國加息還有半個月，中共二十大會期間又難有重大政策出台，加息和政策空窗期下，港股反彈應該未結束，但要留意 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 2022/10/14 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 中字股實力談 - 潤藥好抵買 估值平一半 2022/10/14 潤藥好抵買 估值平一半 中字股實力談 - 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 2022/10/13 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 國電加快轉型 今年轉虧為盈 2022/10/13 國電加快轉型 今年轉虧為盈 中字股實力談 - 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 2022/10/12 【阿爺放水】A股現早晨之星 港股好友何時反攻？（第五版） 加息 美國聯儲局 恒生指數 恒生中國企業指數 中國人民銀行 國債 FI二南方恒指（07500） 銀行