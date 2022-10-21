專訪 洪灝：今次危機 風險高過08年金融海嘯（第二版）

恒指周五收報16211點，跌69點或0.4%；一周收挫376點或2.3%；

10月至今，已累挫1,011點或5.9%；自7月下半年開局至今，累挫25.8%；

2022年1月開局至今，大跌7,186點或30.7%。

自2020年疫情爆發至今，3年累挫42.5%。（第二版更新指數變化）

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港股自踏入下半年以來跌勢加劇，反覆創下近11年來新低位。獲《彭博》評為「中國最精準策略師」，現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在接受《MoneyTimes》專訪時表示，「恒指現在肯定係平，不過，香港夾在中美兩國鬥爭的漩渦中間，面對外圍和中國的負面衝擊，港股所受的衝擊是首當其衝的，投資情緒非常低迷。」

當外圍都跌得勁的時候，香港都無運行，在充斥着負面因素的情況下，港股雖然好平，但未必可以大升，不過如果肯揸6個月以上，取得正回報的機會很大。

洪灝指出，投資市場目前面對的風險是史無前例地大。「今次的危機，風險可能比2020年3月疫情大爆發時的更大，2019年美聯儲資產負債表是3.8萬億美元，2022年已經去到9萬億美元，佔美國GDP約4成，資產負債表是史無前例地大。」

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁】

他續指，今次的危機可以類比70年代石油危機，甚至比當時更嚴重，「當時大幅加息都無所謂，經濟仍可以救得返，而且當時的人口結構、世界氛圍都和今日不同，今次是歷史性危機，A股、美股跌了2成，港股更跌了3成，但仍未反映所有壞消息。」

他續指，70年代是美蘇爭霸，現在是中美爭霸，也有其相似性。

「很多人習慣了2001年中國加入世界貿易組織後，整個市場波動性減少的情況，但現在市場要迎接的是一個波動性極高，高於2008年金融海嘯的新環境，利率也會比以往高。」

在美國加息周期未見頂的情況下，洪灝相信，美元指數將繼續強勢，有機會升至120以上，而其他國家貨幣將注定弱勢，風險資產也會受壓迫。

此外，對於港股上周五的反彈，他表示市場很可能只是借消息炒一轉。「反彈很可能只會好短暫，大家可能交易一下就走，並非基本面改善，只不過是大跌時的技術性反彈，所以我們很難預測，有甚麼因素可以導致大市反彈，只是知道現在非常超賣。」

「3月16日開展的反彈可以持續好耐，但10月5日的反彈只是一日就已經無以為繼，其實是很典型的short covering（空頭回補）。」

記者：陳紫瑩

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