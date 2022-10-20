特斯拉也難逃車股弱勢 高盛拆解：需求透支 增長放緩（第二版）

汽車股持續下挫，除因應近期市況疲弱，也反映資金預視內地車市前景發生質變。高盛認為未來在刺激政策退坡及需求放緩下，2023年增速會明顯下滑。

中國汽車工業協會公布9月內地汽車銷量261萬輛，按年增長25.7%，按月增長9.5%；9月新能源汽車銷量70.8萬輛，按年升93.9%（見圖二），按月增6.3%，滲透率達29.4%。銷售數據良好，但汽車股股價持續下跌，就連銷量月月新高的比亞迪 （01211） 也已自6月高位下挫四成，那麼我們就要拆解內地新能源車市場轉差的端倪。

高盛留意到，內地新能源車的市場滲透率，即銷量佔整體市場的比率，經歷完第一季由14.8%急升至28.2%後，接下來的半年維持在26%至29%區間上落。不僅如此，也出現了輪候時間縮短及車價打折的現象，這可能反映內地新能源車的需求增速正在放緩。與此同時，不論是上游的鋰電生產商及下游的車企均積極擴產，市場產銷差距正在擴大（見圖四）。高盛認為，情況可能會演化至供過於求，為個別車企的產能利用率及盈利帶來危機。

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汽車產業鏈上游企業的表現，也可預示行業後向。高盛參考內地鋰電龍頭寧德時代（深：300750）的彭博綜合市場盈利增長預測，由過去的倍數增長滑落至2023年的50%及2024年的35%，估計內地新能源車行業增長正在放緩，市場規模的年均複合增長（CAGR）由2019至2021年的68%，放緩至2022至2024年的31%，增速砍半。

高盛上調2022年乘用車銷量至2,120萬輛，並相應下調2023至2025年銷量，反映需求提前釋放的結果；新能源車銷量則預計高速增長期過去，2023年銷量增長回落至20%。為應對市場日增的不確定性，車企以加推新車型應對，尋求成功捕捉客戶心理的爆款。高盛統計，第四季內地會有逾40款新能源車新品上市，明顯多於過去季度的不足20款，但這不會利好行業的盈利表現，而是會對產品定價及個別車企的盈利能力構成壓力。

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