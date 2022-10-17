  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛拆解車股弱勢：需求透支 增長放緩

研究報告 08:00 2022/10/17

分享：

分享：

汽車股持續下挫，除因應近期市況疲弱，也反映資金預視內地車市前景發生質變。高盛認為未來在刺激政策退坡及需求放緩下，2023年增速會明顯下滑。

中國汽車工業協會公布9月內地汽車銷量261萬輛，按年增長25.7%，按月增長9.5%；9月新能源汽車銷量70.8萬輛，按年升93.9%（見圖二），按月增6.3%，滲透率達29.4%。銷售數據良好，但汽車股股價持續下跌，就連銷量月月新高的比亞迪（01211）也已自6月高位下挫四成，那麼我們就要拆解內地新能源車市場轉差的端倪。

高盛留意到，內地新能源車的市場滲透率，即銷量佔整體市場的比率，經歷完第一季由14.8%急升至28.2%後，接下來的半年維持在26%至29%區間上落。不僅如此，也出現了輪候時間縮短及車價打折的現象，這可能反映內地新能源車的需求增速正在放緩。與此同時，不論是上游的鋰電生產商及下游的車企均積極擴產，市場產銷差距正在擴大（見圖四）。高盛認為，情況可能會演化至供過於求，為個別車企的產能利用率及盈利帶來危機。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁】

汽車產業鏈上游企業的表現，也可預示行業後向。高盛參考內地鋰電龍頭寧德時代（深：300750）的彭博綜合市場盈利增長預測，由過去的倍數增長滑落至2023年的50%及2024年的35%，估計內地新能源車行業增長正在放緩，市場規模的年均複合增長（CAGR）由2019至2021年的68%，放緩至2022至2024年的31%，增速砍半。

高盛上調2022年乘用車銷量至2,120萬輛，並相應下調2023至2025年銷量，反映需求提前釋放的結果；新能源車銷量則預計高速增長期過去，2023年銷量增長回落至20%。為應對市場日增的不確定性，車企以加推新車型應對，尋求成功捕捉客戶心理的爆款。高盛統計，第四季內地會有逾40款新能源車新品上市，明顯多於過去季度的不足20款，但這不會利好行業的盈利表現，而是會對產品定價及個別車企的盈利能力構成壓力。

    點擊圖片放大
    +2

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

中美芯片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
2022/10/15
中美芯片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
2022/10/15
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
2022/10/15
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
火電盈利持續改善 傳統電力板塊虧轉盈（第三版）
2022/10/13
火電盈利持續改善 傳統電力板塊虧轉盈（第三版）
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
2022/10/13
十一黃金周數據未如理想 預示10月傳統消費旺季不再？
通脹 投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 寧德時代（深：300750） 港股 汽車股 H股

下一篇文章

中美芯片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美芯片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
中美芯片戰 美「加碼」對華限制背後想甚麼？ 措施料陸續有來
美國9月CPI再超預期 脹通高企不下 儲局貨幣政策要調整？
美國9月CPI再超預期 脹通高企不下 儲局貨幣政策要調整？
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
恒指底 Q4策略 逢低布局板塊檢閱（附建銀國際10大焦點股及恒指水位）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
大摩料內房下年尾先復甦 籲現時保持觀望（第二版）
摩通：若寬非本地居民置業印花稅 料只刺激成交復甦
摩通：若寬非本地居民置業印花稅 料只刺激成交復甦