歐元年底下跌目標0.94美元

歐元區8月貿易赤字擴大至510億歐元，成為連續10個月貿赤，主要是大舉進口能源所致。尚未到冬季，情況已是如此，若到冬季，料貿赤數字將會更差。另外，法國煉油廠工人罷工爭取加薪進入第24天，料嚴重影響當地

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