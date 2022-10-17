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歐元年底下跌目標0.94美元

財金專欄 2022/10/17

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歐元區8月貿易赤字擴大至510億歐元，成為連續10個月貿赤，主要是大舉進口能源所致。尚未到冬季，情況已是如此，若到冬季，料貿赤數字將會更差。另外，法國煉油廠工人罷工爭取加薪進入第24天，料嚴重影響當地

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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