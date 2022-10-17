英鎊年底目標1.05美元 財金專欄 2022/10/17 分享： 分享： 英媒指首相卓慧思可能放棄減企業及富人稅，但由於財長關浩霆被解職，這份預算案何時能完成修改將成未知數。這份小型預算案確有不是之處，但竟鬧出債務危機這般大事，多少反映英國經濟脆弱程度。英倫銀行的買債已於上 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 加息預期增利美元走強 今日 加息預期增利美元走強 歐元年底下跌目標0.94美元 今日 歐元年底下跌目標0.94美元 日圓下一目標150 今日 日圓下一目標150 澳元64美仙阻力重 今日 澳元64美仙阻力重 紐元初步支持55美仙 今日 紐元初步支持55美仙 你可能感興趣 加息預期增利美元走強 今日 01:00 加息預期增利美元走強 歐元年底下跌目標0.94美元 今日 01:00 歐元年底下跌目標0.94美元 日圓下一目標150 今日 01:00 日圓下一目標150 最新專欄文章 加息預期增利美元走強 今日 加息預期增利美元走強 加元支持位1.4 今日 加元支持位1.4 紐元初步支持55美仙 今日 紐元初步支持55美仙 澳元64美仙阻力重 今日 澳元64美仙阻力重 日圓下一目標150 今日 日圓下一目標150 美國聯儲局 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 卓慧思 日圓 澳元 紐元 加元