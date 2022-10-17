英鎊年底目標1.05美元

英媒指首相卓慧思可能放棄減企業及富人稅，但由於財長關浩霆被解職，這份預算案何時能完成修改將成未知數。這份小型預算案確有不是之處，但竟鬧出債務危機這般大事，多少反映英國經濟脆弱程度。英倫銀行的買債已於上

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