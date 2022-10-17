日首相岸田文雄重申，會繼續走寬鬆貨幣政策。市場一直擔心安倍晉三的影響力終結後或改變貨幣政策，現他承諾不變，使炒家對推低日圓更具信心。周五，日本將公布9月通脹率（8月為3%）。如日央行不加息，當通脹又不

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