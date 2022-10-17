紐元初步支持55美仙

中國作為澳、紐的主要出口目的地，內地本周二公布的第三季GDP及9月零售數字，相信將甚受澳、紐元投資者所關注。如數字公布欠理想，提防不利澳、紐貨幣。新西蘭在本周二及周五，將分別公布第三季通脹及9月貿易收

...