周三加拿大公布9月通脹率，料將由8月的7%，回落到6.6%水平。按利率期貨顯示，加央行於本月26日議息會議加息半厘的機率已為市場共識，加息75基點機率為10%。如聯儲局在11月及12月均加息0.75厘

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