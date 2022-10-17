加息預期增利美元走強

現時市場最擔心的情況，似乎正在出現，就是美國聯儲局必須加大加息力度去遏抑通脹。

美國9月份按年比通脹率（CPI）為8.2%，雖然較8月按年比通脹率8.3%略有回落，但是在當中，值得留意是按月比通脹仍有

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