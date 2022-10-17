加息預期增利美元走強 財金專欄 2022/10/17 分享： 分享： 現時市場最擔心的情況，似乎正在出現，就是美國聯儲局必須加大加息力度去遏抑通脹。 美國9月份按年比通脹率（CPI）為8.2%，雖然較8月按年比通脹率8.3%略有回落，但是在當中，值得留意是按月比通脹仍有 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元年底下跌目標0.94美元 今日 歐元年底下跌目標0.94美元 英鎊年底目標1.05美元 今日 英鎊年底目標1.05美元 日圓下一目標150 今日 日圓下一目標150 澳元64美仙阻力重 今日 澳元64美仙阻力重 紐元初步支持55美仙 今日 紐元初步支持55美仙 你可能感興趣 歐元年底下跌目標0.94美元 今日 01:00 歐元年底下跌目標0.94美元 英鎊年底目標1.05美元 今日 01:00 英鎊年底目標1.05美元 日圓下一目標150 今日 01:00 日圓下一目標150 最新專欄文章 加元支持位1.4 今日 加元支持位1.4 紐元初步支持55美仙 今日 紐元初步支持55美仙 澳元64美仙阻力重 今日 澳元64美仙阻力重 日圓下一目標150 今日 日圓下一目標150 英鎊年底目標1.05美元 今日 英鎊年底目標1.05美元 美國聯儲局 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 卓慧思 日圓 澳元 紐元 加元