中美半導體技術限制仍存隱憂

面對中美博弈，加上美國激進加息和俄烏戰爭持續，使環球經濟及產業鏈出現亂局。

其中，半導體產業景氣需求率先減弱，費城半導體指數（SOX）已由52周高位累挫46%。行業亞洲區晶片代工龍頭台積電（美：TSM，

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