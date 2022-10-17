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中美半導體技術限制仍存隱憂

財金專欄 2022/10/17

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面對中美博弈，加上美國激進加息和俄烏戰爭持續，使環球經濟及產業鏈出現亂局。

其中，半導體產業景氣需求率先減弱，費城半導體指數（SOX）已由52周高位累挫46%。行業亞洲區晶片代工龍頭台積電（美：TSM，

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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