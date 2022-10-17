中美半導體技術限制仍存隱憂 財金專欄 2022/10/17 分享： 分享： 面對中美博弈，加上美國激進加息和俄烏戰爭持續，使環球經濟及產業鏈出現亂局。 其中，半導體產業景氣需求率先減弱，費城半導體指數（SOX）已由52周高位累挫46%。行業亞洲區晶片代工龍頭台積電（美：TSM， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 環球金融市場 重演次按危機不高 2022/10/10 環球金融市場 重演次按危機不高 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 2022/10/03 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 多國央行加息 環球股市現調整壓力 2022/09/26 多國央行加息 環球股市現調整壓力 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 2022/09/19 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 2022/09/13 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 中國 經濟 美國 晶片 台積電 費城半導體指數 黃敏碩 新台幣 美元