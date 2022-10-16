卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 國際 19:39 2022/10/16 分享： 分享： 英國通脹高企，陷入前所未見的生活水平危機，早已預期首相卓慧思（Liz Truss）上台後不會存在任何蜜月期。怎知上月底公布的迷你預算案向富人嚴重傾斜，導致卓慧思的民望進一步插水，結果她不得不犧牲財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），務求棄車保帥。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 2022/10/11 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 QE遺禍不細 伯南克功過難說 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 美國能源充沛 較不懼沙特減產 2022/10/09 美國能源充沛 較不懼沙特減產 打造美版微信 時機早已過去 2022/10/06 打造美版微信 時機早已過去 你可能感興趣 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 14:43 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 21:48 2022/10/11 美實質薪金倒退 就業市場有暗湧 QE遺禍不細 伯南克功過難說 21:54 2022/10/10 QE遺禍不細 伯南克功過難說 最新專欄文章 國金札記 - 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/14 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 國金札記 - 減稅吸人才 英振經濟出路？ 2022/10/13 減稅吸人才 英振經濟出路？ 國金札記 - 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 2022/10/12 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定 2022/10/11 QE遺禍不細 伯南克功過難定 國金札記 - 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 2022/10/10 美國能源充沛 無懼沙特減產？ 政治 財政政策 卓慧思 辛偉誠 下台 減稅 英國保守黨 英國