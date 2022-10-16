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卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲

國際 19:39 2022/10/16

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英國通脹高企，陷入前所未見的生活水平危機，早已預期首相卓慧思（Liz Truss）上台後不會存在任何蜜月期。怎知上月底公布的迷你預算案向富人嚴重傾斜，導致卓慧思的民望進一步插水，結果她不得不犧牲財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），務求棄車保帥。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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