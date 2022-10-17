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港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍

財金專欄 2022/10/17

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「無創科、無未來」，特首李家超曾如此形容創科的重要性。消息指，周三（19日）出台的施政報告將大力投資創科，料加碼注資策略性創科基金，助創科企業起飛。為吸引人才來港，報告更將提出買樓減辣。

財爺陳茂波也透

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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