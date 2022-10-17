港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 財金專欄 2022/10/17 分享： 分享： 「無創科、無未來」，特首李家超曾如此形容創科的重要性。消息指，周三（19日）出台的施政報告將大力投資創科，料加碼注資策略性創科基金，助創科企業起飛。為吸引人才來港，報告更將提出買樓減辣。 財爺陳茂波也透 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 2022/10/14 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 有政戲 - 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 2022/10/13 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 有政戲 - 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 2022/10/12 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 2022/10/11 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 有政戲 - 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 2022/10/10 港府唱好0+3已大步走 0+0還要等多久？ 香港 金融 新加坡 施政報告 陳茂波 李家超 工作坊 香港科學園 Fintech