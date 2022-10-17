卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 財金專欄 2022/10/17 分享： 分享： 英國通脹高企，陷入前所未見的生活水平危機，早已預期首相卓慧思上台後不會存在任何蜜月期。怎知上月底公布的迷你預算案向富人嚴重傾斜，導致卓慧思的民望進一步插水，結果她不得不犧牲財相關浩霆，務求棄車保帥。 迷 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 國金札記 - 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/14 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 國金札記 - 減稅吸人才 英振經濟出路？ 2022/10/13 減稅吸人才 英振經濟出路？ 國金札記 - 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 2022/10/12 失業率低薪金跌 美勞工市場將轉向？ 國金札記 - QE遺禍不細 伯南克功過難定 2022/10/11 QE遺禍不細 伯南克功過難定 英國 金融 通脹 英鎊 減稅 卓慧思 薪俸稅