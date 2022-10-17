「中國巴菲特」段永平：騰訊是非賣品

10月12日，有「中國巴菲特」之稱的段永平在雪球發文表示，當日已經買入了茅台（600519.SH），並計畫第二天再買點騰訊 （00700） 。

這是他於2018年10月16日自稱抄底騰訊後，第八次加倉騰訊，那時曾稱「每掉10%加一次倉」。

段永平說自己2021年甚至更早就開始關注騰訊，只是一直沒有合適的價格。

2010年12月16日，段永平用公開帳號回覆網友提問時稱：「我一直覺得騰訊是不錯的公司啊，就是不小心錯過了不錯的價錢。」

為了合適的買點，段永平一等就是八年。

2018年10月16日，騰訊調整了9個月，段永平終於出手買了騰訊。當時有網友指出，估摸着大道要出手騰訊了。

段永平則回覆：最近確實已經投了一些了，但比例還很小。用蘋果換似乎有點不捨得，我似乎更懂蘋果些，要再仔細想想。

為何買入騰訊，這一點從段永平回覆網友問題（「請教段總，您看上的蘋果和茅台能給你不斷的盈利和分紅，那對於騰訊甚至拼多多這種不盈利或者盈利之後分紅率也不一定高的公司，是如何評判的？」）中可以看到答案。

2019年3月，段永平是這樣回答的：「我買茅台或蘋果不是因為他們分紅，而是因為他們是好公司。騰訊同理。」

「我覺得10年後回過頭來看，騰訊賺的錢（我買的份額佔的比例）應該比我存銀行的利息要多。」

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投資只有三個原則

此外，他說過一句話：貴或者便宜都是從未來10年或更遠的角度看的，我們一生能投資到七八家自己能看懂的公司已經十分幸運。

不過，值得注意的是，段永平多次強調，持有騰訊的倉位並不高，不敢下重倉。

他表示：「騰訊對我來說確定性確實比蘋果小不少，這也是現階段一直下不了大決心多買的原因。蘋果（AAPL.US）下來的時候我完全不用下決心就能下買單哈。不過，騰訊對我而言依然是非賣品，找到一個商業模式好的公司不容易。我猜未來幾年內我還會有機會進一步加倉騰訊的，目前確實還是有些事情沒想清楚。」

不管如何，段永平自稱自己的投資很簡單：商業模式、企業文化、合理價錢，大概只有三個標準而己。

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