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股債滙跌 全因為「平錢」不再？

研究報告 15:23 2022/10/17

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當平錢買少見少,風險資產則難有運行。平錢,乃炒家至愛。本篇所談的平錢,乃息口低的國際流通貨幣。過去風行全球的平錢,一是美元,二是日圓。

美元受美國加息影響,兌其他貨幣持續上升,亦即炒家的資金成本節節上升,這對資產市場的影響已浮現,後續的發酵風險,以及扭轉的拐點,正是本篇分析焦點。

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁

中金最新報告指出，離岸美元流動性緊縮，導致全球「平錢」減少，例如離岸美元規模、資金回流美國、主要市場滙率對美元貶值等。

然而，離岸美元流動性緊張（所謂「美元荒」）的一個直接體現就是美元升值，這與美聯儲激進加息的大環境是緊密相關的，而這背後最主要的約束又是美國的高通脹。

因此，中金認為：

「如果非常粗略的概括，美國的問題在通脹，全球的問題在美元。」

在「平錢」消失的背景下，更突出的是結構上的分化，這樣對不同資產、板塊和股票市場之間帶來怎樣影響？本文將會為大家一一探討。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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