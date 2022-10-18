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美國整體經濟情況未明朗 保持倉位不妄動

財金猛人追蹤 08:00 2022/10/18

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上星期四美國公布9月份消費者物價指數（CPI），按年上漲8.2%，高於預期8.1%，9月份CPI按月上漲0.4%；核心通脹率較上年同期上升6.6%，為1982年8月以來的最大12個月漲幅。

今年以來，即使美聯儲已加息5次，但在9月整體CPI與核心CPI增速均超預期後，顯示了通賬仍未降温，加息勢在必行。

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然而，美國通脹引發多位聯儲局官員公開發聲，而且言論偏鷹。聯儲局理事庫克稱，在看到通脹好轉前，美國聯儲局將持續採取緊縮政策；聖路易斯聯儲主席布拉德更表示，需要繼續以75個基點的速度前置加息。

加息預期再次刺激美國10年期債息曾抽高17.8個基點至4.08厘，對息口敏感的2年期債息曾急升24.8個基點，高見4.535厘。隨著兩者利差倒掛擴大至50基點的高位，反映市場在評估儲局持續加息，抑制通脹同時的經濟衰退風險。其實，美國現時的經濟情況相當弔詭。美國首季及次季國內生產總值分別按季下跌1.6%及0.9%，而連跌兩季一般被視為陷入技術性衰退。但同時當地失業率處於歷史低位3.5%，接近全民就業，因此華府一直未肯承認美國陷入衰退。

而且，就業的情況似在改變中，今年職位空缺已經減少110萬；另外9月平均時薪按年增長5%，較8月的5.2%略低；加上9月非農新職位僅增加26.3萬個，較8月的31.5萬有明顯下跌的趨勢。

同時，從零售數據看也透出玄機。美國個人消費支出佔經濟總量近7成，但3月以來，實質零售銷售按年增長持續貼近零，甚至負增長，低於2.26%的長期平均水準。通脹高企，消費者工資卻追不上，加上持續加息，都是潛在衰退的跡象。因此，美聯儲應該謹慎地加息，行動不能太過匆忙。

今周没有重大的數據公布，市場的焦點將轉向財報季。率先披露的美國主要大銀行財報顯示，淨利潤上季度繼續下滑，摩通（美：JPM）、花旗（美：C）及富國（美：WFC）季度盈利均倒退，主要受到貸款撥備增加及投資市場相關業務影響。筆者一直看好銀行股，主要是因為在加息周期中，貸息升幅快於存息，銀行受惠存貸息差擴闊； 另一方面，經濟放緩恐導致不良貸款撥備增加以及新貸款減少。今次季績表現，顯示了業務面偏向金融市場的投行如摩根士丹利（美： MS）、高盛（美： GS）業務因經濟面臨壓力而受到衝擊，亦反映了金融機構對加息周期下的美國商業活動前景持謹慎態度。

審視目前市場情況後，筆者會抱觀望態度，同時建議投資者不要輕舉妄動，保持倉位不變，待更多企業公布業績，判斷美國的整體情況後再重新部署。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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