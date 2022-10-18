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瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展

財金專欄 2022/10/18

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第二十次全國代表大會於10月16日召開，習近平總書記在大會上做重要報告，定調了未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。新一屆中央政治局與常委人選將在一周後的二十屆一中全會之後公布。

如我們所期，習主席

...

撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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疫情 中國 經濟 GDP 習近平 食品 碳中和 瑞銀 共同富裕 汪濤

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