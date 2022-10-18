瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 財金專欄 2022/10/18 分享： 分享： 第二十次全國代表大會於10月16日召開，習近平總書記在大會上做重要報告，定調了未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。新一屆中央政治局與常委人選將在一周後的二十屆一中全會之後公布。 如我們所期，習主席 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利投管：環球市場不容樂觀 2022/10/14 宏利投管：環球市場不容樂觀 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 2022/10/13 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 2022/10/12 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 2022/10/11 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 中金：中國9月PMI反映內需改善 2022/10/07 中金：中國9月PMI反映內需改善 疫情 中國 經濟 GDP 習近平 食品 碳中和 瑞銀 共同富裕 汪濤