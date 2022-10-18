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港股見12年低，市場估值到哪了？

研究報告 08:02 2022/10/18

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恒生指數昨日最低跌至16308，黯然見12年低位，離2011年最低16170僅一步之遙。截至10月14日，恒指市盈率（PE）低至8倍，，恒生國企指數PE更低，為7.13倍；恒生市淨率（PB）為0.80倍，恒生國企指數PB為0.71倍。

顯然，現時市場安全邊際抬高，中長期價值再度顯現。估值始終是投資的重要考量因素，在盈利預期不大幅惡化的前提下，只有買的夠便宜，預期回報率才會越高。
        
港股估值勝美股A股
               
對比美股，標普500指數PE是18.5倍，道指是18.8倍，納指是25.3倍，顯然港股估值更吸引。 對比A股，申萬全A股PE是14.5倍，處於2001年以來的分位數為5.2%；滬深300PE是14.3倍，分位數為27.1%；創業板PE是35.1倍，處於2009年以來的分位數為8.1%。全A和創業板的估值已經逼近4月份的市場水平，滬深300估值較4月還要低。估值的另外一面是盈利，市場對未來2年財報的預測並不悲觀，萬得一致預期預計全A市場2023、2024年淨利潤增速分別可達到17.8%、14.2%。

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欄名 : 大行有路捉

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