資管看好A股 海通值得吸納 財金專欄 2022/10/18 分享： 分享： 內地多家資管昨日先後公布斥資自購權益類基金，刺激內地股市倒升，要留意是內地股市第三季下跌11%後，估值已見九年低位，證券股踏入10月並沒有跟大市急跌，反而成交放量拾級回穩，海通證券（06837）今年下 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 2022/10/17 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 中字股實力談 - 加息因素消化 港股反彈未完 2022/10/15 加息因素消化 港股反彈未完 中字股實力談 - 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 2022/10/14 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 中字股實力談 - 潤藥好抵買 估值平一半 2022/10/14 潤藥好抵買 估值平一半 中字股實力談 - 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 2022/10/13 【等待CPI】港股六連陰隨時反彈 市底弱炒股不炒市（第四版） 基金 每股資產淨值 市盈率 市帳率 財富及資產管理 海通證券（06837） 私人銀行 人民幣 股票 板塊