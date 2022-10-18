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資管看好A股 海通值得吸納

財金專欄 2022/10/18

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內地多家資管昨日先後公布斥資自購權益類基金，刺激內地股市倒升，要留意是內地股市第三季下跌11%後，估值已見九年低位，證券股踏入10月並沒有跟大市急跌，反而成交放量拾級回穩，海通證券（06837）今年下

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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