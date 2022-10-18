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靈活辦公品牌逆市擴充  甲廈租金有支持？

地產 12:00 2022/10/18

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整體甲廈租務氣氛略有改善，尤其靈活辦公營運商的運作模式趁甲廈租金低水而擴充，在疫情下加速發展，相信擴充步伐仍未減慢，對甲廈租金有一定支持作用。近兩年因封關下，整體甲廈租務減少，空置率上升。不過，並非所有行業收縮，靈活辦公空間營運商卻正擴充。據戴德梁行數字顯示，在2021至2022年，分別有21.9萬及16.4萬平方呎商廈租務成交，涉及共享空間、靈活辦公室。單計今年第3季，已佔整體商廈新租務約1成。

近期如IWG集團、TEC等，先後在核心區甲廈租用樓面，包括IWG租用灣仔、中環及九龍站擴充，TEC亦租用全幢新商廈全幢5.5萬平方呎樓面，開業個多月出租率達85%。來自新加坡的The Great Room，亦預租中環長江中心逾2萬平方呎樓面，籌備本年底開業。

疫情下，多個行業正在收縮或暫緩擴充，靈活辦公品牌卻有擴充空間。在性質上，靈活辦公亦屬商廈樓面供應商，但與傳統寫字樓模式不同。在疫情下，興起靈活辦公如混合辦公模式，即員工可於不同地點工作，吸引一些機構，租用不同靈活辦公據點，以方便員工上班，帶動靈活辦公品牌在疫情下加快行業發展。

此外，由於靈活辦公室、共享空間等，提供靈活租約，例如租期可短至數月至一年，又提供基本裝修及設備，給予企業彈性。在環球經濟轉差時，不少企業或縮減樓面，由傳統辦公室遷出，靈活辦公室、商務中心等更能迎合相關需求，故相信此行業尚有擴充空間。
記者：梁建國

靈活辦公品牌逆市擴充  甲廈租金有支持？

欄名 : 樓市分析

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