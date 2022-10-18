施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 財金專欄 2022/10/18 分享： 分享： 家族辦公室（Family Office）是專為超級富有的家庭，提供全方位財富管理和家族服務，香港和新加坡都在爭奪做亞洲頂級財富管理和家族辦公室樞紐。據知，明天公布的施政報告將有一系列政策，包括稅務寬減 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 2022/10/17 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 2022/10/14 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 有政戲 - 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 2022/10/13 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 有政戲 - 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 2022/10/12 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 有政戲 - 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 2022/10/11 基本法23條 今年為何暫緩立法？ 香港 金融 新加坡 施政報告 商務及經濟發展局 許正宇 財經事務及庫務局 家族辦公室 投資推廣署 亞太經合組織