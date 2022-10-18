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施政報告出招 搶「家族辦公室」大客

財金專欄 2022/10/18

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家族辦公室（Family Office）是專為超級富有的家庭，提供全方位財富管理和家族服務，香港和新加坡都在爭奪做亞洲頂級財富管理和家族辦公室樞紐。據知，明天公布的施政報告將有一系列政策，包括稅務寬減

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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