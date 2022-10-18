Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 財金專欄 2022/10/18 分享： 分享： 作為消費者，應該樂見激烈的競爭，而非壟斷、獨大。就像串流平台競爭白熱化，觀眾坐享「好戲連場」，Netflix在第三季推出《睡魔（The Sandman）》，HBO Max也有《冰與火之歌：權力遊戲》前 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 國金札記 - 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 2022/10/17 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 國金札記 - 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/14 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 國金札記 - 減稅吸人才 英振經濟出路？ 2022/10/13 減稅吸人才 英振經濟出路？ 美國 英國 通脹 Netflix Amazon 串流 Disney HBO Max 美元