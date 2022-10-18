Netflix打逆境波 播廣告是出路？

作為消費者，應該樂見激烈的競爭，而非壟斷、獨大。就像串流平台競爭白熱化，觀眾坐享「好戲連場」，Netflix在第三季推出《睡魔（The Sandman）》，HBO Max也有《冰與火之歌：權力遊戲》前

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