國運興隆揀持好股! 財金專欄 02:30 2022/10/18 分享： 分享： 美股經過上周大玩笨豬跳和過山車之後，周一晚上趁各大銀行陸續宣布較預期為佳的季度業績，三大指數再次反彈，道指午市升五百點重上三萬點水平。此外，由於臨時上陣的英國新財相侯俊偉宣布撤銷早前卓慧思政府提出的減 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」? 2022/10/14 美股為何即市玩「笨豬跳」? 投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺! 2022/10/12 「盈利王」第三季續勁賺! 投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺? 2022/10/11 賣天然氣給歐洲誰大賺? 投資坐標 - 新一輪石油戰來龍去脈！ 2022/10/07 新一輪石油戰來龍去脈！ 投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 2022/10/05 反彈之際又有高息雪茄屁股！ 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 盈喜 回購 美股 港股 股票 理文化工（00746） 樂聲電子（00213）