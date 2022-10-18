美股經過上周大玩笨豬跳和過山車之後，周一晚上趁各大銀行陸續宣布較預期為佳的季度業績，三大指數再次反彈，道指午市升五百點重上三萬點水平。此外，由於臨時上陣的英國新財相侯俊偉宣布撤銷早前卓慧思政府提出的減

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