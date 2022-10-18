  • 26°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 02:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國運興隆揀持好股!

財金專欄 02:30 2022/10/18

分享：

分享：

美股經過上周大玩笨豬跳和過山車之後，周一晚上趁各大銀行陸續宣布較預期為佳的季度業績，三大指數再次反彈，道指午市升五百點重上三萬點水平。此外，由於臨時上陣的英國新財相侯俊偉宣布撤銷早前卓慧思政府提出的減

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」?
2022/10/14
美股為何即市玩「笨豬跳」?
投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺!
2022/10/12
「盈利王」第三季續勁賺!
投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺?
2022/10/11
賣天然氣給歐洲誰大賺?
投資坐標 - 新一輪石油戰來龍去脈！
2022/10/07
新一輪石油戰來龍去脈！
投資坐標 - 反彈之際又有高息雪茄屁股！
2022/10/05
反彈之際又有高息雪茄屁股！
中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 盈喜 回購 美股 港股 股票 理文化工（00746） 樂聲電子（00213）

下一篇文章

Netflix打逆境波 播廣告是出路？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

二十大定調迎難上 推進中國式現代化
二十大定調迎難上 推進中國式現代化
國金札記 - 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲
卓慧思棄車保帥只怕已經太遲
星港熱錢皆流走 但見外資在搬竇
星港熱錢皆流走 但見外資在搬竇
宏觀眼界 - 冇天理
冇天理
香港正處於福氣衰退期
香港正處於福氣衰退期
投資廣角鏡 - 回購與增持要有技巧
回購與增持要有技巧