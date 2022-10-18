二十大釋放了什麼經濟信號 重點有五方面

倍受市場和媒體關注的中共二十大會議終於在10月16日上午開幕，國家主席習近平在會上作報告並總結了過去的成果，但未來的路要怎麼樣走？面對現時的經濟阻力，疫情和房地產危機等等，二十大又發出了什麼信號？下文就與大家一起看看。

二十大報告中提出要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

「發展仍是第一要務，著力點是實體經濟，市場在配置資源上仍起決定性作用，更好發揮政府作用，堅持對非公有制經濟的鼓勵、支持、引導。」

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增加科研投入

二十大報告指出，

「創新在我國現代化建設全局中的核心地位、是第一動力。」

另外亦提到要「健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量」、「集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰」。中金認為，這些表述的一個重要落實就是， 中國的研發投入或迎來進一步的上升，政府或將扮演更加重要的角色 。

並且預計，要實現人均GDP在2035年達到中等發達國家水平，考慮到人口老齡化的影響，中國的研發強度需要從2020的2.4%進一步上升，按照規劃要求，十四五期間全社會研發經費投入年均增長7%以上，力爭強度高於十三五。

中金認為未來，無論是財政還是金融領域，對科技創新的支持力度可能都將進一步加大，一方面，財政的直接支持規模可能繼續上升，另一方面，政策性金融的作用也將繼續擴大，央行可能會繼續推出與科技創新有關的結構性貨幣政策工具，主要銀行可能也將加大對相關行業和公司的融資支持力度。

細化能源發展框架

近年國策一直發力推動的綠色發展和新能源的話題，二十大也有提及。

報告中重申，

「實施全面節約戰略，在生產領域發展綠色低碳產業，在消費領域倡導綠色消費。」

中金認為，積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，意味著立足於以煤炭為主的能源結構，發展新能源的同時也會提高舊能源的清潔高效使用，先立後破。

同時，報告的新提法是「加快規劃建設新型能源體系」，不同於以往「加快構建現代能源體系」，新提出的新型能源體系還處於「規劃建設」階段， 未來可能會出台更細化的頂層設計，統籌能源建設、保障能源安全。

促進中西部發展

報告指出，

「將繼續深入實施區域協調發展戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略，優化重大生產力布局。」

中金分析指，區域協調發展，既是共同富裕下政策的必然選擇，通過進一步推動區域協調、充分發展以實現共同富裕；也是中國產業轉型升級的合理要求，比如通過優化生產力布局以避免區域無序競爭、促進制造業梯度轉移有序開展和承接等。

比起東南部，中國的西部發展仍較為落後，因此，未來基礎設施建設可能向中西部和縣城傾斜。

保障合理住房需求

對於房地產，報告繼續......

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