美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂

美國上周公布的9月份CPI數據，反映美國通脹升温步伐未回落迹象。雖然整體CPI稍回落至8.2%，惟剔除能源及食品的核心CPI按年增長6.6%，為1982年以來最高水平。反映美國通脹問題全方位且廣泛。美國通脹高企不下，中金分析認為，美國聯儲局短期將會提出更快速的加息步伐，並預期儲局的加息高點將至接近5%。

美核心通脹續升 見40年高

中金認為，供給衝擊導緻美國內部供需失衡，經濟再平衡意味着實際均衡利率將上升。

聯儲局今年以來而5次加息，已連續多次大幅加息，由5月份起加息步伐趨猛烈，已經連續3次加息0.75厘。盡管儲局猛烈加息，但美國通脹依舊堅挺，通脹預期再次反彈，釋放出「不友好」訊號。

中金認為，聯儲局或需要在短期內更堅定、更快速地加息，加息高點或也將因此而上升。

但另一方面，除聯儲局以外的其他央行也在同步緊縮，如果各國貨幣政策僅考慮本國通脹數據，或存在「合成謬誤」與「做得太過」的風險。綜合來看，中金小幅上調美聯儲加息高點預期至接近5%（此前預測為4至4.5%）。並認為這可能是美聯儲為抗擊通脹而做的「最後的努力」。這也意味着第4季聯儲局加息的步伐或不會放緩，12月加息75個基點的可能並不低。

自從今次疫情影響減退後，美國服務業呈現「長尾」復甦的態勢，一些服務行業絕對消費水平仍未恢復至疫情前。這使得服務業就業擴張與通脹黏性得以增強，在一定程度上對沖了加息對於總需求的負面影響。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...