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ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示

財金猛人追蹤 15:16 2022/10/18

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二十大工作報告將高科技放在所有經濟政策的首位，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 表示，此與美國晶片法案（CHIPS Act）相呼應，並預期：

1. 內地在半導體科技的科研開支將會上；2. 現時實於的防疫措施，會在二十大會議結束後保持不變；3. 中國財政赤字將進一步上升。

    點擊圖片放大

二十大工作報告強調，高質量發展是經濟增長的基礎。其中明確指出，科技進步和專業人才對國家未來發展至關重要。雖然這不代表針對科技企業的限制性政策會即時取消，但至少解決對人才迫切的需求和加快實現高科技自立自強。我們認爲：

這與美國的晶片法案相呼應，並預期半導體科技的科研開支將會上升，而相關政策如無意外會在會議結束後公布。

此外，工作報告令人重新審視，政府為實現高科技目標的財政政策的力度。除了為研究高科技的企業提供稅務優惠，有國家背景的企業或成主導，意味政府將在科技行業投放大量財政資源。同樣情況也可見於實現高質量教育的目標。

疫情防控方面，工作報告對新冠疫情防疫政策的基調沒有改變......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 財金猛人追蹤

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