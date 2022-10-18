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7圖話你知 樓市為何持續弱復甦

研究報告 15:42 2022/10/18

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9月10月應是房地產旺季，更有「金九銀十」之稱，但根據第三方研究院的調查，樓市在8、9月一直保持弱復甦。10月9日央行公布第三季度銀行家與城鎮儲戶問券，指出近年的房企貨款需求和購房貸款意欲雙雙低迷。發展端和消費端看淡，市場自然難以反彈。

專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁

樓市弱復甦

大陸房地產諮詢機構克而瑞研究中心指出，2022年1至9月，百強房企銷售額均值為540.8億元（人民幣‧下同），按年下降45.1%，降幅較上月收窄1.1個百分點；其中銷售額超千億房企15家，較去年同期減少12家。樓市呈現弱復甦。

    點擊圖片放大

發展端消費端皆看淡

根據央行發布的「第三季度銀行家與城鎮儲戶問券」，房地產企業貸款需求指數仍在低位下探，僅40.6%，按季下降0.9個百分點，今年以來持續下降，按月下降4.7個百分點。房企貸款意願持續低迷。

中銀證券指出，原因有二：

  • 1.今年地產景氣度下行，房企新開工、拿地等投資意願明顯下降；
  • 2.房企處於安全穩健發展、降低自身槓桿的考量。

另一方面，居民購房意願亦低迷，儲蓄意願持續較強。問卷調查顯示，未來3個月預計增加購房支出佔比的儲戶比重為17.1%，按季微幅上升了0.2個百分點。但按年仍有2.1個百分點的下降，今年第二季、第三季該比例仍是2016第四季以來的最低點。

    點擊圖片放大

居民對於房價上漲的信心未能在三季度得到扭轉。房價看漲的比例自2021年下半年以來持續下降，2022第三季房價預期上漲的比例為14.8%，處於2010年有該調查數據以來的最低點。發展端、消費端皆看淡，市場自然難以反彈。

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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