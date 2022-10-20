美息料飈至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告

有「新興市場之父」之稱的Mobius Capital Partners創辦人麥樸思（Mark Mobius）接受彭博電視訪問時再次提到他對美息的預測，他說聯儲局為對抗高通脹，可能需要加息至9厘，這是目前市場上對美國加息步伐最激進的預測。作為傳奇投資者的麥樸思還提到，在高通脹和加息環境下，有兩大類公司是他準備沽出的對象。

市場普遍料5厘為終點

目前市場普遍預測聯儲局最多會加息至5厘，遠遠少於麥樸思預測的9厘。但麥樸思指，還沒有見到美國通脹有見頂回落迹象，如果通脹升至8%，聯儲局按照劇本，便需要加息至9厘。

不過，他說他的假設只是建立於美國通脹繼續上升的情況下。

「如果通脹下下跌，我對利率的預期就會落空，但我認為短期內不會出現這種情況。」

最新公布的9月美國CPI按年升8.2%，超出市場預期，核心CPI更按年升6.6%，並沒有回落跡象。住房價格上漲是9月份核心通脹飆升的一大原因，多名經濟學家此前預計美國9月核心CPI為6.5%。

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審慎投資兩大類公司

麥樸思以其在新興市場的投資而聞名，他提醒投資者要謹慎對待負債率高和資本回報率低的公司，這兩類公司亦是他本人準備沽貨的對象。

「在這個時代，由于貨幣和高通貨膨脹的問題，這兩個參數非常非常關鍵。」

麥樸思指，隨著利率上升，任何背負高債務的人或公司都將會陷入困境。

除此之外，麥樸思還警告投資者要小心......

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