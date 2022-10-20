  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

衰退預期下怎投資？首席經濟學家李迅雷 資產類別逐個評

財金猛人追蹤 19:16 2022/10/20

分享：

分享：

環球經濟前景仍然未明朗，美聯儲加息「進行式」、俄烏戰事引發的一連串地緣政治危機皆令投資部署如履薄冰。中泰證券首席經濟學家李迅雷在其微信公眾號上分享，指中國、美國和歐洲的經濟周期愈發不同步，在此消彼長下，內地第四季應可「走自己的路」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

本輪加息潮之下，全球各主要經濟體的發展前景均受到不同程度的影響。首先，由於地緣局勢的重大變化，全球各國不同的防疫節奏等因素的影響，造成中、美、歐等全球主要經濟體出現明顯的經濟周期錯位，意味全球大類資產走勢難以複製過去通脹周期中類似「美林時鐘」式的典型輪動周期。

股市方面

各國的股票市場，很難複製過去20年全球化時代大致「同升齊跌」的模式，而是更體現出「此消彼長」的特點。

這種此消彼長的機制在於：今年美聯儲處於加息縮表的收緊周期，即整體流動性處於收縮通道，意味全球資產很難像20年美聯儲放水周期中呈現出的「雨露均沾」或輪動式上漲，而是只能從一個「池子」向另一個「池子」轉移。

他用上證綜指和標普500為例，2000至2021年間，上證綜指和標普500的相關係數為0.51，俄烏衝突爆發後，今年3至4月兩個指數的相關係數減少至0.24，A股和美股「同升同跌」的模式減弱；5至6月，上證綜指和標普500的相關係數更是負0.29，代表A股和美股「同漲同跌」模式被打破，A股逆市走出「獨立行情」。

今年第四季，伴隨歐洲天然氣危機和主權債務風險加劇，A股可能

 

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 林斯凱 ＭoneyTimes

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
今日
【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
【陸叔講大市】陳永陸：整體內房暫時不買適宜揼錢落去（不斷更新）
今日
【陸叔講大市】陳永陸：整體內房暫時不買適宜揼錢落去（不斷更新）
安盛經濟師姚遠 解讀二十大啟示
2022/10/19
安盛經濟師姚遠 解讀二十大啟示
瑞銀汪濤：第四季信貸增速10.5%水平上大致企穩（第二版）
2022/10/12
瑞銀汪濤：第四季信貸增速10.5%水平上大致企穩（第二版）
【星級名家】曾淵滄：股市尋底時要保持信心
2022/09/29
【星級名家】曾淵滄：股市尋底時要保持信心
債券 宏觀分析 貨幣政策 財政政策 全球化 疫情 經濟衰退 黃金 天然氣 商品

上一篇文章

券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

安盛經濟師姚遠 解讀二十大啟示
安盛經濟師姚遠 解讀二十大啟示
券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
專訪 洪灝：今次危機 風險高過08年金融海嘯
專訪 洪灝：今次危機 風險高過08年金融海嘯
【陸叔講大市】陳永陸：整體內房暫時不買適宜揼錢落去（不斷更新）
【陸叔講大市】陳永陸：整體內房暫時不買適宜揼錢落去（不斷更新）
專訪 法巴徐啟敏：炒股不炒市 3投資主題跑出
專訪 法巴徐啟敏：炒股不炒市 3投資主題跑出
「中國巴菲特」段永平：騰訊是非賣品
「中國巴菲特」段永平：騰訊是非賣品