衰退預期下怎投資？首席經濟學家李迅雷 資產類別逐個評

環球經濟前景仍然未明朗，美聯儲加息「進行式」、俄烏戰事引發的一連串地緣政治危機皆令投資部署如履薄冰。中泰證券首席經濟學家李迅雷在其微信公眾號上分享，指中國、美國和歐洲的經濟周期愈發不同步，在此消彼長下，內地第四季應可「走自己的路」。

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本輪加息潮之下，全球各主要經濟體的發展前景均受到不同程度的影響。首先，由於地緣局勢的重大變化，全球各國不同的防疫節奏等因素的影響，造成中、美、歐等全球主要經濟體出現明顯的經濟周期錯位，意味全球大類資產走勢難以複製過去通脹周期中類似「美林時鐘」式的典型輪動周期。

股市方面

各國的股票市場，很難複製過去20年全球化時代大致「同升齊跌」的模式，而是更體現出「此消彼長」的特點。

這種此消彼長的機制在於：今年美聯儲處於加息縮表的收緊周期，即整體流動性處於收縮通道，意味全球資產很難像20年美聯儲放水周期中呈現出的「雨露均沾」或輪動式上漲，而是只能從一個「池子」向另一個「池子」轉移。

他用上證綜指和標普500為例，2000至2021年間，上證綜指和標普500的相關係數為0.51，俄烏衝突爆發後，今年3至4月兩個指數的相關係數減少至0.24，A股和美股「同升同跌」的模式減弱；5至6月，上證綜指和標普500的相關係數更是負0.29，代表A股和美股「同漲同跌」模式被打破，A股逆市走出「獨立行情」。

今年第四季，伴隨歐洲天然氣危機和主權債務風險加劇，A股可能

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