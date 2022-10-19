安盛經濟師姚遠 解讀二十大啟示

關於10月16日展開的中共二十大會議，安盛投資管理亞洲新興亞洲高級經濟師姚遠發表評論指，國家主席習近平在會上宣讀的工作報告主要關注黨的長期發展目標，而非疫情防控或內房相關政策。

他認為，市場可關注11月召開的政治局會議、12月的中央經濟工作會議及明年的兩會，了解長遠發展目標如何在近期的政策上體現。

姚遠指出，雖然工作報告的直接影響有限，但該報告對長期投資者來說仍是重要的解讀文件。在報告當中，領導人仍然強調「經濟發展」為建設現代化和繁榮中國的首要任務，並將堅定不移地支持民營經濟，讓市場在資源配置中發揮「決定性作用」，又提到堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國。

科技行業監管：

去年，內地政府對教育和科技行業加強監管之後，姚遠認為，領導人這番強調對教育、科技和人才的重視的講話，顯示全方位的監管政策將結束，現有法規的實施，對未來市場的處罰應該會降低。

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內房政策：

此外，姚遠指出，這次的工作報告並沒提及「房住不炒」，雖然並未看到內房調控將結束的訊號，但這或意味高槓桿開發商將獲得政府出手相助，寬鬆的房策或將協助穩定市場。

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