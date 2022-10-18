景順Kristina Hooper：美聯儲鷹轉鴿的一個關鍵（第二版）

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【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
景順首席環球市場策略師Kristina Hooper在本文第一版，表達對近期英鎊危機的一些看法。至於美國方面，Kristina認為，經過上周的通脹數據公布後，聯儲局明顯在短期內不準備轉變立場。原因如下：
聯儲局繼續推進量化緊縮。實際上......
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【第一版刊於17：20】
【第一版題為：景順Kristina Hooper：英財政政策逐漸回歸正統】
英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）本周一（17日）即宣布，撤銷上月23日公布的迷你預算案中大部分稅收措施，並會為最新財政措施將籌集320億英鎊。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper相信，這表明財政政策逐漸回歸正統，並將進一步安撫市場情緒。
回顧過去一周，英國成為市場的最大擔憂，新任首相卓慧思（Liz Truss）及其政府提出的「迷你預算」引發市場憂慮，導致英國國債遭拋售。盡管市場曾預期，英倫銀行將不得不延長干預市場的買債計劃，但買債計劃仍如期在上周五（14日）結束。
不過......
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 財金猛人追蹤