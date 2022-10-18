  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

景順Kristina Hooper：美聯儲鷹轉鴿的一個關鍵（第二版）

財金猛人追蹤 18:57 2022/10/18

分享：

分享：

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper在本文第一版，表達對近期英鎊危機的一些看法。至於美國方面，Kristina認為，經過上周的通脹數據公布後，聯儲局明顯在短期內不準備轉變立場。原因如下：

  • 美國通脹率仍居高不下，上周公布的9月份消費者物價指數（CPI）數據全無正面亮點（點擊圖片放大），令市場愈來愈擔憂高通脹水平可能十分持久。該數據也表明，聯儲局將維持鷹派立場；聯儲局找不到放緩收緊貨幣政策步伐的理據。
  • 通脹預期仍相對穩定，但近期調查顯示數據有所上升。我認為，衡量通脹預期（特別是消費者通脹預期）的指標是聯儲局確定貨幣政策收緊路徑的關鍵因素。
  • 我們將密切關注調查結果，因為長期通脹預期若進一步上升，將引起麻煩。事實上，我認為當長期通脹預期從目前水平大幅降低，更接近2%的通脹目標，而非現時的3%時，聯儲局將更願意轉變立場。 
  • 9月份聯邦公開市場委員會會議紀要，明顯趨向鷹派。聯儲局重申對重返2%通脹目標的「堅定承諾」；聯儲局似乎會聚焦於此目標，不太可能會因失業率顯著上升而改變。
  • 短期之內，聯儲局希望「有目的地」轉向限制性立場，而且多位聯邦公開市場委員會成員表示，希望利率「於一段時期內」保持在限制性水平。

聯儲局繼續推進量化緊縮。實際上......

    點擊圖片放大
    +3
    +2

延伸閱讀：

料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告

美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於17：20】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：英財政政策逐漸回歸正統】

英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）本周一（17日）即宣布，撤銷上月23日公布的迷你預算案中大部分稅收措施，並會為最新財政措施將籌集320億英鎊。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper相信，這表明財政政策逐漸回歸正統，並將進一步安撫市場情緒。

    點擊圖片放大
    +2

回顧過去一周，英國成為市場的最大擔憂，新任首相卓慧思（Liz Truss）及其政府提出的「迷你預算」引發市場憂慮，導致英國國債遭拋售。盡管市場曾預期，英倫銀行將不得不延長干預市場的買債計劃，但買債計劃仍如期在上周五（14日）結束。

不過......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 財金猛人追蹤

相關文章

料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
今日
料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂
今日
美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
今日
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
專訪洪灝︰港股弱勢難大升 關注內房前景
2022/10/17
專訪洪灝︰港股弱勢難大升 關注內房前景
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%
今日
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%

你可能感興趣

料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
今日 18:50
料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂
今日 19:04
美通脹高居不下 中金估儲局加息至5厘才見頂
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
今日 17:16
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示

知多啲

景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜
景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜

最新專欄文章

ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
今日
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
ING彭藹嬈：新增貸款大增 奠定今年餘下數月趨勢
2022/10/12
ING彭藹嬈：新增貸款大增 奠定今年餘下數月趨勢
景順Kristina Hooper：市場觸底迹象未現（第二版）
2022/09/29
景順Kristina Hooper：市場觸底迹象未現（第二版）
如預期加0.75厘 普徠仕Blerina Uruci： 除能源及食品外 料其餘通脹可緩（第三版）
2022/09/22
如預期加0.75厘 普徠仕Blerina Uruci： 除能源及食品外 料其餘通脹可緩（第三版）
【人民幣走向】洪灝：佛系「破7」（第二版）
2022/09/21
【人民幣走向】洪灝：佛系「破7」（第二版）
美國聯儲局 通脹 CPI 卓慧思 侯俊偉 加息 英鎊 國債 英倫銀行 財政政策

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：本地銀行股受惠加息（一文盡覽）
為何輪商可大賣廣告 答案是莊家優勢
為何輪商可大賣廣告 答案是莊家優勢
【追蹤女股神】納指抽升逾3%收復上周失地 惟Cathie Wood增持力度再縮 沽貨為主（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指抽升逾3%收復上周失地 惟Cathie Wood增持力度再縮 沽貨為主（一文盡覽ARK最新買賣清單）
「中國巴菲特」段永平：騰訊是非賣品
「中國巴菲特」段永平：騰訊是非賣品
美國整體經濟情況未明朗 保持倉位不妄動
美國整體經濟情況未明朗 保持倉位不妄動
專訪 洪灝：反彈可能只會好短暫！
專訪 洪灝：反彈可能只會好短暫！