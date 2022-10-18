景順Kristina Hooper：美聯儲鷹轉鴿的一個關鍵（第二版）

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper在本文第一版，表達對近期英鎊危機的一些看法。至於美國方面，Kristina認為，經過上周的通脹數據公布後，聯儲局明顯在短期內不準備轉變立場。原因如下：

美國通脹率仍居高不下，上周公布的9月份消費者物價指數（CPI）數據全無正面亮點 （點擊圖片放大） ，令市場愈來愈擔憂高通脹水平可能十分持久。該數據也表明，聯儲局將維持鷹派立場；聯儲局找不到放緩收緊貨幣政策步伐的理據。

，令市場愈來愈擔憂高通脹水平可能十分持久。該數據也表明，聯儲局將維持鷹派立場；聯儲局找不到放緩收緊貨幣政策步伐的理據。 通脹預期仍相對穩定，但近期調查顯示數據有所上升。我認為，衡量通脹預期（特別是消費者通脹預期）的指標是聯儲局確定貨幣政策收緊路徑的關鍵因素。

我們將密切關注調查結果，因為長期通脹預期若進一步上升，將引起麻煩。事實上， 我認為當長期通脹預期從目前水平大幅降低，更接近2%的通脹目標，而非現時的3%時，聯儲局將更願意轉變立場。

9月份聯邦公開市場委員會會議紀要，明顯趨向鷹派。聯儲局重申對重返2%通脹目標的「堅定承諾」；聯儲局似乎會聚焦於此目標，不太可能會因失業率顯著上升而改變。

短期之內，聯儲局希望「有目的地」轉向限制性立場，而且多位聯邦公開市場委員會成員表示，希望利率「於一段時期內」保持在限制性水平。

聯儲局繼續推進量化緊縮。實際上......

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【第一版刊於17：20】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：英財政政策逐漸回歸正統】

英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）本周一（17日）即宣布，撤銷上月23日公布的迷你預算案中大部分稅收措施，並會為最新財政措施將籌集320億英鎊。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper相信，這表明財政政策逐漸回歸正統，並將進一步安撫市場情緒。

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回顧過去一周，英國成為市場的最大擔憂，新任首相卓慧思（Liz Truss）及其政府提出的「迷你預算」引發市場憂慮，導致英國國債遭拋售。盡管市場曾預期，英倫銀行將不得不延長干預市場的買債計劃，但買債計劃仍如期在上周五（14日）結束。

不過......

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