高盛看二十大不改市場現況 緊盯下個重大事件

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱二十大）於10月16日上午開幕，國家主席習近平代表第十九屆中央委員會向黨的二十大作報告，市場期望從報告內容捕捉中國未來發展路綫及箇中的投資機會。高盛認為，二十大未有標誌出重要的政策方針轉變，沒有改變該行的前景展望，但現時大市偏低的市值包含了很多風險溢價，建議投資者以期權策略捕捉市場技術機遇。

習近平發表任內第二份報告，繼十九大提出統領未來30年的「兩步走」基礎上再勾勒強國路綫圖。報告涵蓋多方面的發展方針，當中與經濟發展有關的重點如下：

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高盛總結出二十大令市場希望落空的2點：

一是復常通關落空。考慮到習近平在報告中稱，中國在抗擊新冠疫情方面「堅持人民至上」，「堅持動態清零不動搖」，加上10月10日起《人民日報》連續三天刊文堅持「動態清零」政策，高盛維持原判，料當局最快也要拖到2023年第二季才會復常。【通關VS幻想】高盛料內地下年中才通關 勿高興過早

二是政策刺激落空。高盛料不論是「不搞大水漫灌」等中央的角色定位，以及如「房住不炒」等領導層長期方針，均不會在二十大後出現明顯變化。

既然二十大不出現扭轉市場現局的資訊，高盛就建議留意接下來的政治事件。首先是二十大閉幕後2日，10月23日新一屆政治局常委人選名單，當中習近平很大機會可打破傳統，獲得第三屆中共總書記任期，而餘下來的高層人選則會透露出未來政策方針的一些端倪。

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