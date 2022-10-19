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新盤趕施政報告前開價有玄機？

地產 08:00 2022/10/19

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元朗PARK YOHO Bologna，是自粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue後，逾1個月來登場的全新盤，項目趕在新一份施政報告出爐前開價，面對施政報告樓市政策去向未明，發展商低價推售，可謂進可攻退可守。

PARK YOHO Bologna首批定價，相較逾4年前同系PARK YOHO Milano低近5%，主要反映近月大市跌勢，發展商開價更趨向貼市。以反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL為例，截至上周五報170點，與2019年初的水平相若，發展商面對現實，未有因現樓及壓軸一期因素而高開。

此外，發展商克制價推盤，為營造進可攻退可收效果，由於市場普遍預期今日公布的新一份施政報告，對樓市減辣措施將有一定着墨，例如或放寬針對非香港永久居民置業需支付的15%買家印花稅，若果真減辣勢或對樓市帶來一定沖喜，有助緩和當前跌勢，PARK YOHO Bologna低開即可乘機受惠，甚至掀起入票潮，對推動項目銷情及整體市場氣氛有幫助。

反觀，若然減辣措施落空，該項目定價克制，對市場仍有吸引力，可為銷情帶來一定保障。因此，發展商在新一份施政報告出爐前搶先低價出擊，是既進取但同時亦不失防守性。
 

新盤施政報告前開價有玄機？

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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