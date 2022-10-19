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政府減辣  樓價即可止跌回升?

地產 09:00 2022/10/19

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樓市受制於息口上揚，加上自疫情爆發後，尚未與內地通關，就算已推出「0+3」檢疫措施，外地訪港旅客數量，也未見大幅增長，在經濟未見太大起色，亦引致年內樓價拾級而下，近期地產界人士均熱議，期望政府可透過減辣，希望誘出更多購買力，為樓市注入新動力，穩定市況發展，但樓價升跌受多種因素影響，單純只靠減辣，即可令樓價止跌回升?

特首今日公布新一份《施政報告》，有機會放寬買家印花稅，藉以吸納海外人才來港置業、落地生根。但未必可為樓市即時帶提振作用，除了海外專才來港，均以租賃物業居多，真金白銀置業的人數有限，相反內地客才屬樓市購買主流，但由於中港兩地尚未通關，內地客數量銳減，早前稅務局公布的買家印花稅交投，上月僅錄32宗，為2020年12月後的新低。

而且相比政府減辣，樓市更需回歸基本面，即息口走向，以及本港實質經濟情況。當中，美國聯儲局將於11月及12月再度議息，而下月再加息機率更逾7成，在港美息差收窄下，本地銀行跟隨加息的機會大增，代表供樓人士支出持續上升，令買家承接能力同步下降，業主為求盡快沽貨，亦只能大幅割價。

同時間，本港經濟增長仍缺乏動力，作為經濟支柱之一的旅遊業，受疫情拖累未見復甦，就算已採取「0+3」的入境措施後，訪港旅客數字仍屬低位，據港府預測，今年實質GDP(本地生產總值)增長僅為負0.5%至0.5%，而過去的第一季已下跌3.9%，第二季仍稍放緩至1.3%，但仍錄跌幅，經濟不景下，樓價可謂易跌難升。值得一提，過往股市暢旺時，投資者不時套股換樓，為市場增添額外購買力，但近期恒指僅徘徊於1.6萬至1.7萬點，財富效應難以再現。

記者：李偉航
 

政府減辣  樓價即可止跌回升?

欄名 : 樓市分析

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