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寧滬夠穩陣 股息八厘半

財金專欄 2022/10/19

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港股連日上升，但公路股較港股更早開始反彈，隨着中央和地方政府紛紛推出刺激經濟政策，有望提振第四季GDP，而江蘇寧滬（00177）估值在一眾公路H股中最高，但派息最穩定，今年預測息率有8.5厘，新路橋項

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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