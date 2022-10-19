寧滬夠穩陣 股息八厘半 財金專欄 2022/10/19 分享： 分享： 港股連日上升，但公路股較港股更早開始反彈，隨着中央和地方政府紛紛推出刺激經濟政策，有望提振第四季GDP，而江蘇寧滬（00177）估值在一眾公路H股中最高，但派息最穩定，今年預測息率有8.5厘，新路橋項 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 2022/10/18 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 中字股實力談 - 資管看好A股 海通值得吸納 2022/10/18 資管看好A股 海通值得吸納 中字股實力談 - 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 2022/10/17 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 中字股實力談 - 加息因素消化 港股反彈未完 2022/10/15 加息因素消化 港股反彈未完 中字股實力談 - 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 2022/10/14 【大鱷茶飯】反手彈 反手插 食盡加息空窗期（第四版） 市盈率 公路股 上海 江蘇省 GDP 江蘇寧滬高速（00177） 新能源 人民幣 板塊