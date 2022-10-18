灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 

上任38日便下台的英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），論任期之短，可能破了紀錄。英國廣播公司（BBC）指關浩霆排第二，不及1970年上任的保守黨財相麥克勞德（Iain Macleod），只在位30日，但麥克勞德是心臟病離世，非戰之罪，若只論因政績因素下台，關浩霆應該才是「最短命」英國財相。

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