灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 國際 22:07 2022/10/18 分享： 分享： 上任38日便下台的英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），論任期之短，可能破了紀錄。英國廣播公司（BBC）指關浩霆排第二，不及1970年上任的保守黨財相麥克勞德（Iain Macleod），只在位30日，但麥克勞德是心臟病離世，非戰之罪，若只論因政績因素下台，關浩霆應該才是「最短命」英國財相。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 2022/10/14 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 英金融業持續收縮 減稅是出路 2022/10/12 英金融業持續收縮 減稅是出路 你可能感興趣 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 21:08 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 19:39 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 14:43 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 最新專欄文章 國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 今日 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 國金札記 - 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 2022/10/17 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 國金札記 - 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/14 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 財政政策 政治 經濟 辛偉誠 卓慧思 下台 侯俊偉 英國