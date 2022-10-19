法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 財金專欄 2022/10/19 分享： 分享： 新冠疫情盡頭曙光漸現，全球各國正加速於防疫及經濟政策取得更佳平衡。雖然亞洲進度現階段仍較歐美落後，但最近陸續有更多政府取消防疫方面的出入境限制，重新開放的進程正在加快。除了中國內地之外的大部分亞洲地區 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 艾西亞（Alicia Garcia Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 2022/10/18 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 宏利投管：環球市場不容樂觀 2022/10/14 宏利投管：環球市場不容樂觀 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 2022/10/13 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 2022/10/12 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 2022/10/11 中金：國慶旅遊出行下滑明顯 疫情 中國 零售 歐洲 酒店 GDP 鐵路 化妝 宏觀分析 大行報告