法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大

新冠疫情盡頭曙光漸現，全球各國正加速於防疫及經濟政策取得更佳平衡。雖然亞洲進度現階段仍較歐美落後，但最近陸續有更多政府取消防疫方面的出入境限制，重新開放的進程正在加快。除了中國內地之外的大部分亞洲地區

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