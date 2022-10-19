5位特首施政報告 土地房屋各有招數

土地房屋問題，是香港多年來的深層次矛盾。特首李家超今天將出台其首份施政報告，各方關注，在土地房屋問題上，李家超將交出怎樣的功課？回顧過去4位特首，在這問題上，可謂各有招數。

林鄭建置業階梯 設過渡性房屋

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