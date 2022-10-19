5位特首施政報告 土地房屋各有招數 財金專欄 2022/10/19 分享： 分享： 土地房屋問題，是香港多年來的深層次矛盾。特首李家超今天將出台其首份施政報告，各方關注，在土地房屋問題上，李家超將交出怎樣的功課？回顧過去4位特首，在這問題上，可謂各有招數。 林鄭建置業階梯 設過渡性房屋 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 2022/10/18 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 2022/10/17 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 2022/10/14 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 有政戲 - 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 2022/10/13 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 有政戲 - 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 2022/10/12 施政報告0+0凍過水 或有中途方案？ 政治 施政報告 李家超 林鄭月娥 梁振英 曾蔭權 董建華 香港 樓價 土地供應