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5位特首施政報告 土地房屋各有招數

財金專欄 2022/10/19

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土地房屋問題，是香港多年來的深層次矛盾。特首李家超今天將出台其首份施政報告，各方關注，在土地房屋問題上，李家超將交出怎樣的功課？回顧過去4位特首，在這問題上，可謂各有招數。

林鄭建置業階梯 設過渡性房屋

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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