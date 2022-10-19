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全球人才怎樣看香港？

財金專欄 2022/10/19

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全城爭人才！如何爭奪人才成為社會最關注的問題，連房屋政策、「辣招」都跟爭人才拉上關係，但到底海外人才怎樣看香港？特別是怎樣看香港的樓市？

宜居地區 港排第10倒退至50

過去，唐榮曾經引述旅外人士交流網站

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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