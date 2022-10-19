全球人才怎樣看香港？ 財金專欄 2022/10/19 分享： 分享： 全城爭人才！如何爭奪人才成為社會最關注的問題，連房屋政策、「辣招」都跟爭人才拉上關係，但到底海外人才怎樣看香港？特別是怎樣看香港的樓市？ 宜居地區 港排第10倒退至50 過去，唐榮曾經引述旅外人士交流網站 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 施政報告2022 上屆承諾今屆兌現？ 2022/10/18 施政報告2022 上屆承諾今屆兌現？ 假如施政報告「減辣」能救樓市？ 2022/10/17 假如施政報告「減辣」能救樓市？ 專家樓論 - 施政報告2022 房屋土地績效指標 2022/10/17 施政報告2022 房屋土地績效指標 專家樓論 - 發展商超前開發北都 惟補地價嘆慢板 2022/10/15 發展商超前開發北都 惟補地價嘆慢板 專家樓論 - 逆市買凶宅 2022/10/14 逆市買凶宅 香港 樓價 指數 台灣 新西蘭 西班牙 印花稅 印尼 墨西哥 葡萄牙