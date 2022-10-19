灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 財金專欄 2022/10/19 分享： 分享： 上任38日便下台的英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），論任期之短，可能破了紀錄。英國廣播公司（BBC）指關浩霆排第二，不及1970年上任的保守黨財相麥克勞德（Iain Macleod），只 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/18 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 國金札記 - 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 2022/10/17 卓慧思棄車保帥只怕已經太遲 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 英國 辭職 減稅 經濟 卓慧思 下台 辛偉誠 劍橋大學 侯俊偉 卡梅倫