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灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪

財金專欄 2022/10/19

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上任38日便下台的英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），論任期之短，可能破了紀錄。英國廣播公司（BBC）指關浩霆排第二，不及1970年上任的保守黨財相麥克勞德（Iain Macleod），只

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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英國 辭職 減稅 經濟 卓慧思 下台 辛偉誠 劍橋大學 侯俊偉 卡梅倫

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