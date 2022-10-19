跟保險巨企買房託基金!

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財金專欄 02:30 2022/10/19

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美歐股市繼周一向好之後，周二晚上持續反彈，但幅度則有所限制，市場的焦點轉移至季度業績，高盛和強生業績均勝預期，兩者一度領導大市上升，但之後有獲利回吐，高盛午市仍升約3%，強生則略為回軟，反映出接連反彈

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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