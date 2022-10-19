跟保險巨企買房託基金! 財金專欄 02:30 2022/10/19 分享： 分享： 美歐股市繼周一向好之後，周二晚上持續反彈，但幅度則有所限制，市場的焦點轉移至季度業績，高盛和強生業績均勝預期，兩者一度領導大市上升，但之後有獲利回吐，高盛午市仍升約3%，強生則略為回軟，反映出接連反彈 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 國運興隆揀持好股! 2022/10/18 國運興隆揀持好股! 投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」? 2022/10/14 美股為何即市玩「笨豬跳」? 投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺! 2022/10/12 「盈利王」第三季續勁賺! 投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺? 2022/10/11 賣天然氣給歐洲誰大賺? 投資坐標 - 新一輪石油戰來龍去脈！ 2022/10/07 新一輪石油戰來龍去脈！ 港股 H股 A股 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 天德化工（00609） 理文化工（00746） 鷹美(國際)（02368） 人民幣